午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０６４、値下がり銘柄数は４９７、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位にパルプ・紙、サービス、水産・農林、空運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS