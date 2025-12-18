わああ…可愛いですね…！▶▶この作品を最初から読む漫画家のるしこさんは、2019年に第一子である長男を出産。それまで「世間は冷たいもの」と思い込んでいた彼女ですが、実際に子どもを連れて外出してみると…？人見知りのわが子に優しく声をかけてもらったり、ぐずった子どもをあやしてもらったりと、通りすがりの人々からのさりげない優しさに救われたといいます。そんなエピソードを描いた、コロナ禍での子育て日記