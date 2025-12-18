マクドナルドの公式Xにて、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）の「#リアタイマクパ（リアルタイムマックパーティー）」カウントダウンビジュアルが公開された。 【写真】てりやきマックバーガーを持つ&TEAM K【動画】&TEAMが出演するWEBCM「ポテナゲにはコカ･コーラ！篇」他 ■&TEAM Kはてりやきマックバーガーとコカ・コーラ！ 「#リアタイマクパ」とは