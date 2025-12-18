米スポーツメディア『The Athletic』は17日（日本時間18日）、フリーエージェント（FA）市場に残っている選手たちを特集。それぞれに最適な新天地を予想した。西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井達也投手に関しては、カブスをベストフィットとしたが、元選手たちからはヤンキースを推す声もあがっている。 ■若手が欲しいカブスと好相性 『The Athletic』は今井について「非