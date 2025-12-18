2025年12月17日、香港メディア・香港01は、日本の卓球選手・張本智和について、中国卓球界の「大魔王」と呼ばれた〓亜萍（デン・ヤーピン）氏が称賛したと報じた。記事は、香港で10〜14日に行われたWTTファイナルズの男子シングルスで張本が優勝し、初めての年間王者に輝いたことを紹介。その張本について、1990年代の世界女子卓球界で王者として君臨した中国卓球界のレジェンドで「大魔王」こと〓氏がその実力を認めるとともに、