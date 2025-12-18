中国東北部の黒龍江省にある中国最大の氷と雪のテーマパーク「ハルビン氷雪大世界」が第27回目の開催を迎え、12月17日午前、正式に開園しました。今年は「氷と雪の楽園童話の世界」をテーマに、面積は120万平方メートルに及び、過去最大規模となります。氷と雪の使用量は合わせて40万立方メートルに達し、氷雪アート、文化公演、テクノロジーインタラクションと体験を一体化した「冬の夢幻の盛宴」を創出しています。パーク内は