ソフトバンクの小久保裕紀監督ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）と新たに2028年までの3年契約を結んだと発表した。小久保監督は来季が3年契約の最終年だった。就任1年目の昨季は首位を独走して4年ぶりのリーグ優勝を果たした。今季は主力に故障が相次ぎ、開幕直後は最下位に低迷した時期もあったが、若手選手を積極的に起用するなど立て直してパ・リーグ2連覇と5年ぶりの日本一に導いた。今年のプロ野球の発展に最も貢