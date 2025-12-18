三菱自動車は１８日、ミニバン「デリカＤ：５」を約７年ぶりに大幅改良し、来年１月９日に発売すると発表した。ディーゼル車のみの展開で、税込み価格は４５１万円〜４９４万円。路面状態に応じてエンジンなどの制御を変更できる４つのドライブモードや独自の四輪制御技術を採用し、走破性を高めた。加藤隆雄社長は１８日の発表会で、「三菱自動車らしさを体現した車だ。販売台数の拡大を図りたい」と話した。