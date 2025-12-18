フリーアナウンサーの米澤かおり（35）が18日、自身のインスタグラムを更新。10月誕生の第1子となる長女のお宮参りを報告した。「冬晴れの空の下、お宮参りへ」と長女のお宮参りを報告。「近くの写真館で産着をお借りし水天宮へ向かいましたが、この日は戌の日ということもあり大混雑」とつづった。「その間ずっと抱っこだったので私の腕は大変なことになりましたが娘はすやすや寝続けていました健やかに大きくなあれ