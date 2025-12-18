Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。現在、14.5mmの超スリム設計でカバンの隙間に入れて持ち歩け、65W高出力も両立したUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Pro 薄型急速充電器 65W」が、お得に登場しています