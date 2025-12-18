Image: JR東海マーケット 今年1月に惜しまれつつ引退した新幹線の点検車両「ドクターイエロー」。「目撃すると幸せになれる」ってまことしやかな噂もあって、やたらと人気がありました。引退を惜しむ声に後押しされてか、JR東海が923形0番代をモチーフとした公式ワイヤレスイヤホンを発売します。駅員さんのアナウンスを収録 Image: JR東海マーケ