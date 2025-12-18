2026年1月8日22時よりNHK総合にて『NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜』を放送。日本人初となるサウジアラビアの世界遺産でのコンサートに挑んだYOSHIKI。米・ロサンゼルスでのリハーサルなど貴重な現場に密着。さまざまな試練を乗り越え挑むYOSHIKI の世界への挑戦の日々を追った。【写真】日本人初！サウジアラビアの世界遺産でのコンサートを行ったYOSHIKI今年11月にサウジアラビア・アルウラのユネスコ世界遺