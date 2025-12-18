１１月５日の調教中に落馬負傷で戦列を離れていた大野拓弥騎手＝美浦・フリー＝が１２月１８日、美浦トレセンでの調教騎乗を再開した。この日は１頭の手綱を執り「鎖骨ではなく背骨の骨折でした。調子はいいし万全です。乗った感じも思った以上にスムーズでしたし、感覚的にも鈍っていなかったです。１か月も乗っていないのはなかったので新鮮だったし、リフレッシュできました」と笑顔を浮かべた。来週の復帰を予定している。