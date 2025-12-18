年に一度の球界将棋王を決める将棋の宴「勘定奉行クラウド杯球王決定戦２０２５」に、第１回大会から６年連続で出場予定の巨人・丸佳浩外野手が１８日、大会を開催する意義を語った。「野球選手がスポーツに限らず、野球以外の競技（をすることで）他競技のファンの人にも興味持ってもらえたら」と、当初の目的を説明。「野球を知らない将棋ファンの方が野球に興味を持ってくれればうれしいし、その反対で将棋を知らない野球フ