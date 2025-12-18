ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）１８日、男性と女性の夫婦が亡くなった１５日に発生した東京・赤坂の個室サウナ店火災で当時の状況が少しずつ明らかになったことを報じた。番組では、司法解剖の結果、２人の死因は「不詳」だったが焼死や高体温症の可能性が高いことを報じた。火災は１５日正午過ぎに火災報知機が鳴り、従業員が消防に通報した。警視庁の現場検証でサウナ室の木製の扉の取っ手が