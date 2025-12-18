2021年、福岡県内の自宅で当時3歳の次男の頭に複数回暴行を加え重傷を負わせたとして、警察が30代の両親をきょう、逮捕する方針を固めました。捜査関係者などによりますと、警察が次男への傷害の疑いで逮捕する方針を固めたのは、いずれも岐阜県に住む34歳の父親と37歳の母親です。2人は2021年9月、当時住んでいた福岡県内の自宅で、当時3歳の次男の頭に複数回暴行を加え、重傷を負わせた疑いが持たれています。次男は、頭に強い衝