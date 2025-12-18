きょう午前、徳島自動車道で観光バスに大型トラックが追突し、およそ20人がけがをする事故がありました。午前10時半ごろ、徳島県美馬市の徳島自動車道上り線で、乗客ら18人が乗った観光バスに大型トラックが追突しました。警察などによりますと、バスに乗っていた乗客などおよそ20人がけがをしていて、病院に運ばれたということです。事故の直前にバスの前を走っていた軽トラックが自損事故を起こし、バスが停止していたところに大