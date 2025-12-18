タレントのベッキー（41）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。親友だというお笑い芸人について語った。この日はお笑いコンビ「オズワルド」とトークを展開。自宅でのホームパーティーに芸人を呼ぶという話から、伊藤俊介は「ベッキーさん本当に芸人と絡んでるからなあ」と感心し、ベッキーは「そうなのかな。まあまあそうか。バラエティーの人間だしね」と自身で納得した。「リスペク