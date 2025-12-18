アメリカのトランプ大統領が国民向けのテレビ演説を行いました。有権者に広がる物価高への不満を払しょくする狙いです。トランプ大統領は17日、ホワイトハウスから全米に向けたテレビ演説を行い、経済分野を中心に就任から11か月での成果をアピールしました。国民に不満が広がる物価高については、責任を前のバイデン政権に負わせたうえで、自身の政権のもとでは物価は下がっていると主張しました。アメリカトランプ大統領「我々