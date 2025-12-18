１２月１８日午前、徳島自動車道で観光バスに大型トラックが追突し、約２０人がけがをする事故がありました。午前１０時半ごろ、徳島県美馬市の徳島自動車道上り線で乗客ら１８人が乗った観光バスに大型トラックが追突しました。警察などによりますとバスに乗っていた乗客など約２０人がけがをしていて、病院に運ばれたということです。事故の直前にバスの前を走っていた軽トラックが自損事故を起こし、バスが停止していたと