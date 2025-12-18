マリナーズやロイヤルズなどで活躍した元大リーガーのマック鈴木氏（50）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。妻でお笑いコンビ「クワバタオハラ」小原正子（50）との出会いを振り返った。「芸能界マル秘有頂天クイズ実はあの頃わたし天狗でした」のコーナーに、かつての豪快エピソードを紹介されながら“ナチュラルボーン天狗”として登場した鈴木氏は、妻との初対面について「出会ったのはもう10年