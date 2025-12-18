神戸市と、神戸空港を運営する関西エアポート神戸はこのほど、２０２６年２月１６日に開港２０周年を迎える同空港の記念ロゴを６案のうちから投票で決定すると発表した。専用のＷＥＢフォームから１２月３１日まで投票可能で、１人１回限り。結果は１月上旬に発表予定としている。最も多くの票を獲得したロゴに投票した人のうち、抽選で２０人に「神戸空港開港２０周年記念グッズ」がプレゼントされる。