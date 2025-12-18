女性騎手ジェイミー・メルハム（30）とのコンビで10月18日のコーフィールドC、11月4日のメルボルンCとオーストラリアG1を連勝し、23年ウィズアウトアファイト以来、2年ぶり13頭目のカップス・ダブル（両レース連勝）を達成したハーフユアーズ（セン5＝T＆C・マカヴォイ、父セイントジーン）は来年のジャパンC（11月29日、東京芝2400メートル）参戦プランが浮上した。オーストラリアの地元メディア、レーシングドットコムが報じた