東京商工リサーチは12月16日、「企業における2026年の年賀状」調査の結果を発表した。調査は2025年12月1〜8日、6,306社を対象にインターネットで行われた。○「2026年の年賀状を出す」企業は36.0%全企業で「2026年の年賀状を出す」と回答した企業は36.0%(6,306社中、2,270社)で、約3割の企業が年賀状を出す予定だ。一方、「2026年の年賀状を出さない」は64.0%(4,036社)で、内訳は「昨年も出しておらず、2026年も出さない」が52.6%(