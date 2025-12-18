帝国データバンクは12月16日、企業の「年賀状じまい」についての調査結果を発表した。調査は2025年12月5日〜12月10日、1,205社を対象にインターネットで行われた。○「年賀状じまい」をした企業は58.1%年賀状の2026年分の投函受付は、2025年12月15日から開始されたが、近年は紙の年賀状による新年の挨拶を取りやめる、いわゆる「年賀状じまい」をする人が増えてきている。こうしたなか、企業にも同様の傾向が表れつつある。そこで