【女子旅プレス＝2025/12/18】スターバックス コーヒー ジャパンは、東京・谷中に「スターバックス カフェ ＆ アートギャラリー 谷中御殿坂」を2026年3月28日（土）にオープン。若手アーティストの支援を掲げ、コーヒーと現代アートが交差する独自の空間を展開する。【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店◆谷中・御殿坂に“アートを通じて未来を育む”スタバ店舗昔ながらの古い街並みが残る谷中エリアは、歴史