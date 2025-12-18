セブン‐イレブンは、クリスマスシーズンに向けて、店内のオーブンで焼き上げて提供する、新たな商品をラインアップ。2025年12月18日現在、店内オーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」やスペシャルピザ4種・バゲットの予約受付を実施している。予約はセブン‐イレブン店頭で受け付けている。12月19日〜25日の間で指定した受取日時に来店し、店頭で支払った後に受け取れる。店舗・数量限定のため、取り扱いのない店舗や商品