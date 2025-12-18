ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、ファッション誌の表紙を飾った。【写真】「“異質さ”も僕らの強み」CORTIS、ファッション誌に登場ファッション誌『GQ KOREA』は公式サイトとSNSを通じて、CORTISが表紙を飾った2026年1月号の撮影カットを公開した。公開された写真の中でCORTISは、レトロな空間を背景に自由奔放な雰囲気を演出した。メンバーたちはクラシックなムードのトップスやベルベットのジャケットにデニムを合わせ