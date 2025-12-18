資料ツキノワグマ 岡山県は、県民の安全・安心の確保のため、ツキノワグマに関して地元住民らへの専門知識の啓発普及や、出没した際に現地調査や捕獲などをする職員（特定鳥獣専門指導員）を1人募集しています。報酬は日額1万1460円です。 応募資格は普通運転免許があり、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく、麻酔銃所持許可取得が可能な者などで、募集期間は2026年1月9日まで、試験日は2026年1月14日美作県民局で行います。