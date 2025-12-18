北朝鮮・両江道恵山市一帯で、送金ブローカーなど違法に金を稼ぐ住民が国家保衛部（秘密警察）による電話の盗聴・傍受に引っかかり、相次いで摘発されていることが分かった。住民の間では不安心理が急速に広がり、市場で密かに取引される「飛ばしのSIM（他人名義のSIMカード）」の需要が急増しているという。17日、デイリーNKの両江道情報筋によると、最近、恵山市をはじめとする国境地域で、保衛部の電話盗聴・傍受によって摘発さ