１８日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１１．１４ポイント（０．４４％）安の２５３５７．６４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５２．９５ポイント（０．６０％）安の８７９０．６２ポイントと反落した。売買代金は７９０億６６４０万香港ドルとなっている（１７日前場は８４８億８２１０万香港ドル）。米ハイテク株安が重しとなる流れ。人工知能（Ａ