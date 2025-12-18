元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。乃木坂46の同期メンバーとのハグショットを投稿した。「ちーちゃん」と記し、テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー（28）とのハグショットを複数枚アップした。「出会えて良かったと心から思える人」と記した。能條と斎藤アナはともに乃木坂46の1期メンバー。能條は先月、歌舞伎俳優の中村橋之助（29）との婚約を発表した。