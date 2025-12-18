ボクシングの六島ジムは１８日、大阪市住吉区の同ジムで会見を行い、元ＩＢＦ世界バンタム級王者で現在ＩＢＦスーパーバンタム級８位の西田凌佑（２９）＝六島＝が来年２月１５日に住吉スポーツセンターで再起戦に臨むことを発表した。試合はＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦として同級６位のブライアン・メルカド・バスケス（３０）＝メキシコ＝と対戦する。現在のスーパーバンタム級は４団体統一王者として井上尚弥（