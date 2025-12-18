アメリカのトランプ政権は、台湾に対して、総額100億ドル=日本円で1兆5000億円を超える武器の売却を承認したと発表しました。アメリカ国務省は17日、台湾に対する武器売却を承認し、議会に通知したと発表しました。売却するのは、高機動ロケット砲システム「ハイマース」や対戦車ミサイル「ジャベリン」などの武器で、金額としては、総額で100億ドル=日本円で1兆5000億円を超える規模です。国務省は声明で、台湾への武器売却につい