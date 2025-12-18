夜泣きして起きた弟を見て、3歳の兄がとった行動を撮影した動画がInstagramで407万回再生を超え、話題になっています。動画に出てくるのは、3歳の兄しょうげん君と、生後8カ月の弟おうげん君。まだまだ幼いしょうげん君が、一生懸命におうげん君をあやす姿に「泣いた……」「なんて可愛い風景♡」と反響が寄せられました。【動画】夜泣きで起きちゃった0歳弟を見て、3歳兄がとった行動が尊すぎ夜泣きで起きてしまったとい