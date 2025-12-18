12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）にて、NHK連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ『紅白特別編』（作：中園ミホ）ならびに、ドラマの出演者による歌のスペシャルステージがオンエアされる。 （関連：RADWIMPS『あんぱん』主題歌担当米津、BUMP、あいみょん、back number……朝ドラを飾った楽曲たち） 『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデ