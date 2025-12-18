ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）と2026年からの3年契約を締結したと発表した。小久保監督は和歌山・星林高、青学大を経てドラフト2位で94年にダイエー（現ソフトバンク）入団。95年に本塁打王を獲得。2004年に巨人へ移籍し、07年にソフトバンクに復帰した。12年限りで現役引退。通算成績は2041安打、打率2割7分3厘、413本塁打、1304打点。13年秋から野球日本代表の監督を務め、17年のWBCまで指揮。21年にソフトバン