2025年12月17日、栃木SCがDF坂圭祐（30歳）の現役引退を発表した。1995年５月７日生まれの坂は高校サッカーの名門・四日市中央工で選手権準優勝、ベスト４入りに貢献すると、順天堂大に進学。ユニバーシアード代表に選ばれるほどの輝きを放ち、2018年に湘南ベルマーレに入団した。ルーキーイヤーにいきなり主力級の活躍を見せ、ルヴァンカップ優勝に大きく貢献。クレバーなDFはその後、大分トリニータ、ガンバ大阪、栃木に在