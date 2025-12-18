アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、食を通じて社会へ役立つことを目指し、日々さまざまな取り組みを行っている。同社の取り組みに関する情報をトピックスごとに届けている「びっくりドンキーに密着！」シリーズ、第20弾の今回は、今年の総決算となるびっくりドンキーのグランドメニューと、テイクアウトメニューの最新人気ランキングTOP5を発表する。【写真】TOP5にランクインしているメニューも楽し