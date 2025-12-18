海上自衛隊の潜水艦のエンジンの燃費データを改ざんしていたとして、防衛省は、川崎重工業を数か月の「指名停止」とする方向で調整していることがわかりました。指名停止の処分を受けると入札などに参加できなくなります。川崎重工は潜水艦のエンジンの燃費性能に関する検査で不正が行われていた可能性があるとして、ことし8月防衛省に報告していました。安全性や性能などへの影響はないとしています。関係者によりますと、川崎重