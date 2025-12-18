俳優の北川景子さんが、「森トラスト初CM発表会」にＣＭ内でも着用した、優雅な貴婦人姿で登壇しました。 【写真を見る】 【 北川景子 】共演女優から格闘技のススメ「筋トレはじめようかな」トークイベントでは”ずっといつか主演で映画賞をいただきたいと思って頑張ってきたなか、今年は2つもいただくことができて念願がかなったうれしい瞬間でした。トロフィーをいただいて家に持ち帰ったり、事務所に持って帰ったり