ＤｅＮＡ・山崎康晃投手（３３）が１８日、横浜市の球団事務所で契約更改交渉に臨んだ。来季が６年契約の４年目となるが、「金額は７年前から非公表にしています」と話した。今季は１７試合登板にとどまり、０勝３敗、１セーブ、１ホールド、防御率４・２０だった。「かなり物足りなさを感じてます」と山崎。「プロ野球選手としてユニホームを着ている以上は、日々可能性を信じてグラウンドに立たないといけないですが、グラウ