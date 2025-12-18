「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は2026年1月15日〜3月31日の期間、カラフルでアメリカンなキャンディがテーマの、仲間とお菓子パーティーを楽しむイベント「American Candy Party 1955」を開催する。American Candy Party 1955 滞在イメージ○カラフルでアメリカンなお菓子が彩る「2nd Room」滞在中いつでも自由に過ごせるパブリックスペース「2nd Room」が、期間限定でカラフルでアメリカンなお菓子で飾られる。