PayPayが、幅広い年代で利用が広がるPayPayでのお賽銭・お年玉の動向について紹介している。○幅広い年代で、お賽銭などに「PayPay」を利用お賽銭などで「PayPay」が利用可能となり、現金を持ち合わせていなくても気軽に神社、寺院で参拝することができるため、新しい参拝の手段として注目されている。お賽銭の利用ユーザーPayPayのお賽銭は、本人確認(eKYC)を完了していれば利用できる。利用者は、20代から50代を中心として幅広い