西武・長谷川信哉外野手が１８日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１９００万円増の３４００万円でサインした（金額は推定）。倍額以上のアップに長谷川は「勝ち試合にすごく打ってくれたというのは評価してもらったところです」と穏やかな笑みを浮かべた。広池球団本部長も「高校から育成で入って５年目。素晴らしいこと」と評価した。今季は１３２試合に出場し、初めて規定打席に到達。シーズンを通して１