今季まで巨人の２軍監督を務めた桑田真澄氏（５７）が１８日、東京ドームホテルで２４年から２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」就任会見に出席した。会見では、中学生の野球人口が１０年前と比較して６割減というデータを示しながら、「日本の野球界はすごく危機的な状態」「野球は将来マイナースポーツに陥る可能性が非常に大きい」と表現。来年１月からのＣＢＯ就任にあ