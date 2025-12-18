【モデルプレス＝2025/12/18】Amazon Prime Videoによる人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2に出演していたモデルの中道理央也が12月16日、自身のInstagramを更新。「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演していた妻で元建設会社広報の西山真央との2ショットを披露した。【写真】「バチェラー」シリーズ参加夫婦「2人の笑顔が最高」イルミデートで密着◆中道理央也＆西山真央、イルミネーション輝く欅