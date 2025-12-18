大森山動物園 秋田市・11月30日 秋田市の大森山動物園の入園料を来年=２０２６年４月から値上げする条例の改正案が市議会の委員会で可決されました。 条例改正案では、大人料金をいまの７３０円から１０００円に値上げします。これまで無料だった７０歳以上の入園料は大人と同じ１０００円になります。高校生以下の入園料は無料を継続します。物価高によるえさ代や光熱費の高騰などが値上げの要因です。１５日の市議会教育