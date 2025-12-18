女優北川景子（39）が18日、都内で森トラスト初CM発表会に出席した。同社の創業以来初となるCMで、18日から順次公開される。長野・軽井沢のクラシックホテル、万平ホテルで撮影を行い、この日はCMでも披露した貴婦人のような黒いドレスで登場した。今年は主演映画「ナイトフラワー」が大ヒット。「いつか主演で映画賞をいただきたいと思っていて、今年は2つも賞をいただくことができた。念願がかなって、うれしかった」と喜んだ。2