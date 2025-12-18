安倍晋三元首相銃撃事件の公判で、安倍氏の妻昭恵さんの代理人弁護士が「突然の夫の死は衝撃的過ぎて頭が真っ白になった。かなり長い間、夢の中にいるようだった」などとする昭恵さんの陳述書を読み上げた。本人は出席しなかった。